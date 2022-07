La dépendance aux matériaux japonais à son plus bas niveau

Photo : YONHAP News

La dépendance aux matériaux, pièces détachés et équipements nippons a atteint son plus bas niveau en dix ans au premier semestre de cette année, représentant une nette baisse après les restrictions imposées par le Japon à l’exportation sur certains articles clés pour les industries des semi-conducteurs et de l’affichage en Corée du Sud.Selon le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, le pays du Matin clair a importé 20,07 milliards de dollars de matériaux, pièces et équipements en provenance de l’archipel pour les six premiers mois de l’année, soit 15,4 % du total de ces produits importés de l’étranger. A titre de comparaison, le chiffre était de 24,2 % au premier semestre de 2012.En juillet 2019, Tokyo a commencé à contrôler les exportations de trois matériaux essentiels pour la production de semi-conducteurs. Un mois plus tard, il a retiré la Corée du Sud de sa liste des partenaires commerciaux préférentiels, ce qui a accentué cette tendance baissière.La dépendance vis-à-vis du pays voisin devrait s’affaiblir encore, car le gouvernement sud-coréen renforce son effort de diversifier les importations de ces biens et encourage les entreprises locales de les produire elles-mêmes.Concernant les 100 produits clés dans la catégorie des matières, pièces et équipements, le taux d’importation de produits « made in Japan » est passé de 30,9 % en 2019 à 24,9 % en 2021.