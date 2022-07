Traite des êtres humains : la Corée du Sud rétrogradée dans le classement américain

Photo : KBS News

La Corée du Sud a été rétrogradée au niveau 2 dans le classement annuel sur la traite des êtres humains établi par le département d’Etat américain. Le pays du Matin clair a toujours été au niveau 1, sauf en 2001, l’année où le rapport a été rédigé pour la première fois, où il figurait au niveau 3.Le document, qui évaluait la période d’avril 2021 à mars de cette année, affirme que le gouvernement sud-coréen a sanctionné ou exilé plutôt des femmes ou des travailleurs immigrés qui étaient en fait victimes de cette pratique, mais s’est contenté de condamner des agresseurs à moins d’un an de prison, à une amende ou avec sursis. Le texte cite notamment comme exemple un trafic sexuel d’enfants en fugue ou de victimes de violence familiale, une exploitation de personnes souffrant de handicap physique ou mental dans des marais salants ou sur des bateaux de pêche en haute mer et le travail forcé de certains travailleurs immigrés.Parmi les 188 pays, une trentaine, dont la France et l’Allemagne ont été classés au niveau 1 et 133 autres dont le Japon au niveau 2. Ceux dans la dernière catégorie subissent des préjudices concernant les aides et échanges humanitaires. On y retrouve la Corée du Nord, la Chine et la Russie.