Semi-conducteurs : 150 000 personnes seront formées d’ici 10 ans

Photo : YONHAP News

Après que le président de la République avait souligné l’importance de la formation des élites dans le domaine de la science et des technologies lors du conseil des ministres le mois dernier, le gouvernement a réfléchi à des moyens visant à former des spécialistes dans le secteur des semi-conducteurs. A cet égard, l’exécutif a enfin affiché son objectif de former quelques 150 000 individus dans ce domaine d’ici dix ans, alors qu’on estime à 127 000 le nombre d’experts supplémentaires pour la prochaine décennie.La mesure clé du gouvernement en la matière est la déréglementation sur le nombre d’étudiants de ce secteur dans les facultés. Jusqu’à présent, elles devaient satisfaire quatre conditions dont une portant sur les enseignants. Mais désormais, dès qu’elles arrivent à embaucher des professeurs qualifiés, il est possible d’augmenter le nombre d’étudiants dans le domaine des semi-conducteurs. Au total, 45 000 seront formés par les universités qui seront invitées à augmenter leur quota de 5 700 individus par an. Concernant les 105 000 restants, ils seront formés dans le cadre des projets des ministères concernés, dont celui de la Science et des TIC et celui de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie.L’administration a également accordé plus d’autonomie aux facultés pour leur permettre d’embaucher plus facilement des enseignants et a aboli le plafonnement de leurs salaires.Selon la ministre de l’Education, Park Soon-ae, le gouvernement envisage de renforcer la formation des élites dans les industries de pointe dont les puces électroniques en incitant les universités à y apporter leur contribution.Cette nouvelle a été saluée par les universités de la zone métropolitaine qui étaient obligées de ne pas rehausser le nombre de leurs étudiants en raison de la loi relative à l’aménagement de la région de Séoul. Une dizaines d’établissements ont déjà fait part de leur volonté d’accroître le quota d’élèves. D'après un professeur de l’université Hanyang, cette mesure pourra permettre aux autres industries de progresser ensemble.Cependant, les universités en province sont contre ce dispositif. D’après un responsable d’une d’entre elles, un tel système risque de porter atteinte au développement équilibré de tout le territoire.De son côté, l’exécutif s’est engagé à communiquer étroitement avec ces universités en province en mettant en place une consultation publique-privée chargée de cette question et d’augmenter considérablement les soutiens financiers en leur faveur.