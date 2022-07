Minjoo : Park Hong-keun dénonce l'abus de pouvoir du président Yoon

Photo : KBS News

Au lendemain du jour de la Constitution, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo étaient convenus du calendrier de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale. Leurs chefs du groupe parlementaire s’étaient mis d’accord pour prononcer leurs discours les 20 et 21 juillet à l’Hémicycle. Et comme prévu Park Hong-keun, qui représente la première force de l’opposition, l’a fait ce matin.Ce dernier a dénoncé la série de polémiques autour du recrutement des membres du Bureau présidentiel de Yongsan, en affirmant que les présidents de la République qui tentent de privatiser le pouvoir payent toujours le prix. Selon le député du Minjoo, le bureau présidentiel est dominé par les anciens collègues de Yoon au Parquet, et sa femme Kim Keon-hee est soupçonnée d’être liée à ces embauches controversées. Il a souligné que le chef de l’Etat devrait prendre au sérieux les critiques, en évoquant l’ancienne locataire de la Maison bleue Park Geun-hye qui a fini par être destituée à la suite du scandale de corruption lié à sa conseillère occulte.Toujours d’après le chef du groupe parlementaire du Minjoo, certains prévoient que la cote de popularité de Yoon descendra même en dessous de 30 %, alors que cela fait à peine deux mois qu’il est arrivé au pouvoir.Dans le camp d’en face, son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong, s’est excusé pour ses propos sur l’embauche d’un employé qu’il a recommandé au bureau présidentiel. Face aux reproches, il avait indiqué que ce n’était qu’un poste subalterne qui touche juste un peu plus que le Smic. Il a notamment demandé pardon aux jeunes qui se sentiraient blessées par ses tournures imprudentes. Néanmoins, Kweon a expliqué que les procédures de recrutement pour ce genre de poste se distinguent des fonctionnaires ordinaires, et que les coutumes des anciennes administrations et la législation concernée sont respectées.