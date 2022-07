Traite des êtres humains : Séoul regrette son recul dans le classement américain

Photo : KBS News

La Corée du Sud a regretté son recul dans le classement sur la traite des êtres humains publié mardi par le département d’Etat américain, malgré les différents moyens qu’elle a déployés ces derniers temps.Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement redoublerait d’efforts pour éradiquer cette pratique criminelle. Il a également précisé que le rapport américain évalue l’amélioration de l’état des lieux de la période entre avril 2021 et mars dernier par rapport à l’année précédente, et le résultat ne signifie donc pas que le pays y prête moins attention, ni que la situation des droits de l'Homme s’est dégradée.Dans son document, le département américain préconise de renforcer la punition à l’égard des trafiquants et la sécurité des victimes ainsi que d’améliorer les conditions de travail des marins immigrés, entre autres.Le ministère sud-coréen a affirmé que la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes entreraient en vigueur l’année prochaine, et à cette occasion l’exécutif s’efforcerait d’assurer l’efficacité de cette législation. Il compte également contester le rapport auprès de Washington s’il contient des données infondées.