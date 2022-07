Photo : YONHAP News

La chaleur étouffante a encore sévi sur l'ensemble du territoire. Toutes les régions du sud sont en alerte canicule et le reste du pays reste également à des températures très chaudes. A l'instar d’hier, le mercure était compris entre 29 et 33°C.Mais l’événement marquant de la journée est le retour de la pluie, prévu ce soir. En effet, quasiment tout le territoire observera des précipitations, à l’exception du littoral sud. 20 à 80 mm sont attendus dans le sud et dans la province de Chungcheong, située dans le centre. Quant à la région métropolitaine, entourant Séoul, 5 à 30 mm sont envisagés. De plus, des orages pourraient éclater à certains endroits.Ces intempéries devraient s’arrêter demain matin.