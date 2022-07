EXPO 2030 BUSAN : BTS devient ambassadeur honorifique

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a été nommé ambassadeur honorifique pour accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan. La municipalité de la deuxième plus grande ville sud-coréenne et le comité de candidature ont organisé hier à Séoul la cérémonie de nomination dans le bâtiment de Hybe, l'agence à laquelle appartient le septuor.Son leader RM a déclaré apporter tout le soutien nécessaire pour que Busan puisse devenir la ville hôte, et mener ainsi différentes activités dans ce cadre, à commencer par le concert global prévu en octobre prochain.Le Premier ministre Han Duck-soo, co-président du comité, a affirmé que le plus important pour recevoir cet événement international était le soutien du peuple coréen et des citoyens du monde entier, et que le boys band y jouerait un rôle prépondérant. Selon l’autre co-président Chey Tae-won, le chef de la Chambre de commerce et d’industrie de Corée (KCCI), un concert en ligne des Bangtan Boys qui s’est tenu à la fin de l’année dernière a mobilisé les fans de 197 pays, soit plus que les 170 nations membres du Bureau International des Expositions (BIE). Pour lui, les jeux sont déjà faits.Enfin, le maire de Busan, Park Heong-joon, a indiqué que l’EXPO 2030 BUSAN devrait rapporter le double voire le triple des retombées économiques des Jeux olympiques et d’une Coupe du monde, et que son organisation ferait de la Corée du Sud une des sept puissances économiques mondiales.