STRATCOM : premier débat sur le nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Cela s’est passé il y a deux mois, mais on ne l’a appris que maintenant. Le renseignement américain avait organisé en mai un débat inédit pour se préparer aux capacités nucléaires militaires de Pyongyang.D’après le Wall Street Journal, qui a publié hier cette information, la réunion a eu lieu les 23 et 24 mai au Commandement stratégique des Etats-Unis (STRATCOM), basé à Omaha dans le Nebraska. Des responsables du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) et de l’Agence du renseignement de la défense (DIA), ainsi que des experts en la matière y ont pris part.Sachez que les USA tiennent tous les ans un colloque sur les armes atomiques russes et chinoises au STRATCOM. Mais c’est la première fois qu’une discussion consacrée uniquement à la Corée du Nord y a eu lieu. Cela illustre, selon le journal, la gravité de la situation.Le renseignement américain estime que le régime de Kim Jong-un ne cesse de perfectionner ses capacités nucléaires, en accélérant notamment la mise au point d’une ogive tactique miniaturisée.Certains des participants au débat de mai ont fait part de leur préoccupation à l’égard d’un scénario, selon lequel le leader nord-coréen ait recours aux armes atomiques de petite taille pour obtenir des concessions de Séoul et de Washington, lors des éventuelles confrontations militaires. Il a également été évoqué la possibilité que Kim les utilise, s’il juge que les deux alliés visent à l’éliminer.Et un haut responsable de l’armée américaine, présent à la conférence, aurait estimé que la possibilité pour le Nord de renoncer, sous peu, à son arsenal nucléaire était de zéro pourcent.