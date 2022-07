L'exercice de défense civile « Ulchi » va se tenir le mois prochain

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé hier que l'exercice de défense civile annuel, baptisé « Ulchi », serait organisé du 22 au 25 août à travers tout le territoire. Il s'agit d'un entraînement national mis en place pour vérifier l'état de préparation à la guerre ou à d'autres éventualités majeures.La 54e édition mobilisera cette année environ 480 000 fonctionnaires venus de 4 000 institutions publiques et administratives. La manœuvre retrouvera ainsi son envergure habituelle après une réduction des effectifs ces dernières années due à la pandémie de COVID-19.Afin de communiquer les directives de l'édition 2022 auprès des représentants des institutions participantes, le ministère a tenu hier une réunion portant sur la convocation d'urgence des fonctionnaires ou la réorganisation de chaque établissement adaptée en temps de guerre.Cet exercice civil sera effectué d'ailleurs en liaison avec un entraînement militaire combiné sud-coréano-américain dans le but de contre-vérifier et compléter les plans d'urgence nationaux. De plus, un autre axé sur la restauration d’infrastructures d'eau, d'électricité et de télécommunication sera opéré pour prévenir d'éventuelles provocations balistiques nord-coréennes. Un programme contre le cyberterrorisme ou le brouillage des signaux GPS est également prévu.