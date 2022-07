Séoul participe au Forum ministériel sur les chaînes d’approvisionnement

Photo : YONHAP News

Le Forum ministériel 2022 sur les chaînes d'approvisionnement a été organisé hier en visioconférence par les Etats-Unis. Un total de 18 pays, dont la Corée du Sud, y ont participé. Celle-ci y a été représentée par son chef de la diplomatie Park Jin et son ministre délégué au Commerce extérieur Ahn Duk-geun.Au cours de cette conférence, qui fait suite au sommet tenu à Rome sur le même sujet en marge de celui du G20, en octobre dernier, une déclaration commune a été publiée. Le texte précise que chaque pays partage ses politiques menées pour réduire et éliminer les perturbations à court terme des chaînes d’approvisionnement, pour faire face à la crise de la logistique et pour bâtir une résilience à long terme, et que chacun coopère en la matière.Ses pays signataires ont aussi confirmé la nécessité de renforcer ces chaînes mondiales, qui avaient subi des chocs dus à des maladies pandémiques, des guerres et des conflits, des effets des phénomènes climatiques extrêmes et des catastrophes naturelles. Pour ce faire, ils se sont engagés à travailler main dans la main avec les entreprises, les travailleurs, les gouvernements et la société civile, entre autres.Quatre principes à suivre ont également été établis. Il s’agit de la transparence, la diversification, la sécurité et la durabilité.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères en a profité pour présenter notamment les mesures prises par le gouvernement de Séoul, après que son pays ait connu, fin 2021, une grave pénurie de solution aqueuse d’urée. Il s’agit d’un système dit d’alerte précoce, selon lequel les missions diplomatiques basées à l’étranger continuent à faire en sorte d’empêcher à l’avance les possibles perturbations des produits clés.Park Jin a aussi souligné que le pays du Matin clair ne cessait d’élargir sa coopération à différents niveaux en vue de diversifier les chaînes d’approvisionnement et de consolider la sécurité alimentaire et énergétique. Il a alors cité le G20, le Partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP) ou encore le Cadre économique pour l'Indopacifique (IPEF).