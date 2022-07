COVID-19 : les entreprises réduisent l'embauche des jeunes

Photo : YONHAP News

Suite à la pandémie de coronavirus, les grandes entreprises sud-coréennes ont réduit le recrutement des jeunes. La part des employés âgés de 50 ans et plus a ainsi dépassé celle des moins de 30 ans.Ce vieillissement au sein des firmes a été révélé dans un rapport rendu public aujourd'hui par Leaders Index. Celui-ci analysé des documents sur la gestion durable remis par 72 sociétés. Selon le document, le nombre total de l'effectif des 27 entreprises majeures parmi elles a été réduit entre 2019 et 2021 de 4 % pour enregistrer 539 000 personnes, tout âge confondu, l'an dernier, alors que celui des moins de 30 ans a diminué de 23,4 % pour s'établir à un peu plus de 126 300.En revanche, 153 000 salariés âgés de 50 ans et plus étaient en poste en 2021, soit 12,5 % de plus par rapport à 2019. La part de cette tranche d'âge est donc passée de 24,2 % à 28,4 %, tandis que celle des moins de 30 ans a reculé de six points en deux ans pour afficher 23,4 % l'an dernier.Samsung Electronics est l'entreprise qui a perdu le plus de jeunes. De 2019 à 2021, la quantité de ses membres âgés moins de 30 ans a chuté de 27,7 % pendant que le nombre total de son personnel a été réduit de 7,2 %. La part de cette catégorie a elle aussi perdu 9,6 points. Avec 33,7 %, le numéro un mondial de l'électronique est pourtant en tête dans le pays en la matière.Le vieillissement des entreprises n'a pas épargné d'autres grands groupes tels que Korean Air, Hyundai Mobis, l'équipementier automobile de Hyundai Motors, et Lotte Shopping.