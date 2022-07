Affaire Terraform Labs : le Parquet mène des perquisitions d'envergure

Photo : YONHAP News

L'enquête sur l'effondrement des cryptomonnaies TerraUSD (UST) et Luna avance, deux mois après le début de l’information judiciaire. Plusieurs lieux ont fait l'objet de grandes descentes.L'unité conjointe d’enquête sur les crimes financiers du Parquet du district sud de Séoul a perquisitionné, d'hier soir jusqu'à ce matin, quinze emplacements dont sept plateformes d'échange de cryptomonnaies, y compris Bithumb et Upbit.Petit rappel : il y a deux mois, un recours collectif en justice a été déposé à l'encontre de Kwon Do-hyung, l'un des fondateurs de Terraform Labs. Et la brigade d'investigation des crimes financiers qui venait d'être réhabilitée par l'administration de Yoon Suk-yeol a fait de cette affaire son premier dossier.Selon les enquêteurs, les perquisitions ont été réalisées d'une part dans les bureaux des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin de trouver des traces des transactions TerraUSD et Luna, et d’autre part, dans les entreprises directement ou indirectement liées aux fondateurs de Terraform Labs.Les procureurs espèrent ainsi pouvoir estimer les préjudices exacts essuyés par les investisseurs et identifier les flux financiers de Kwon.