Le passeport sud-coréen permet de visiter sans visa 192 pays

Photo : YONHAP News

Tout individu titulaire du passeport sud-coréen peut se rendre en 2022 dans 192 pays et territoires, sans demande préalable de visa. Aucun document délivré automatiquement à l'arrivée ou autorisation de voyage électronique n'est nécessaire.C'est ce qu'a fait savoir Henley & Partners, un cabinet de conseil britannique sur la circulation internationale des individus. Le pays du Matin clair est ainsi classé à la 2e place ex æquo avec Singapour dans le classement trimestriel Henley.La tête de liste est occupée par le Japon dont le passeport fonctionne comme un passe-partout pour 193 pays. Comparé au document sud-coréen, il autorise les séjours de 15 jours sans visa en Chine.Les passeports allemand et espagnol sont classés en 3e position. La Corée du Nord reste au 105e rang et le dernier de la classe est l'Afghanistan dont le passeport permet de voyager sans visa dans seulement 27 nations.