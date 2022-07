BAD : l’inflation devrait atteindre 4,5 % et la croissance 2,6 % en Corée du Sud en 2022

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a relevé sa prévision d’inflation et abaissé à la fois celle de croissance de la Corée du Sud pour 2022.A en croire une actualisation de ses prévisions économiques régionales, publiée aujourd’hui, cette année, les prix à la consommation devraient progresser d’en moyenne 4,5 % et le PIB de 2,6 %, soit respectivement 1,3 point de plus et 0,4 point de moins que sa dernière estimation avancée en avril.L’institution basée à Manille explique la révision à la hausse de son pronostic d’inflation par la flambée des cours de marchandises sur les marchés internationaux et le bond de la consommation post-COVID.A titre de comparaison, l’OCDE a fait état de 4,8 %, le FMI de 4 %, le gouvernement de Séoul de 4,7 % et la Banque de Corée (BOK) de 4,5 %.En ce qui concerne la croissance, la BAD a avancé qu’elle devrait pâtir des hausses prévues du taux d’intérêt et du ralentissement économique mondial.Pour l’augmentation des prix de l’année prochaine, l’institution financière a affiché son optimisme. Selon elle, en 2023, l’inflation devrait retomber à 3 %, 1 point de plus pourtant que sa prévision d’avril. Et pour la croissance, son pronostic d’il y a trois mois reste inchangé, à 2,6 %.