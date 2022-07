Le sanctuaire de Jongmyo et le palais Changgyeong sont reliés après 90 ans de séparation

Photo : YONHAP News

Le sanctuaire de Jongmyo est un édifice religieux confucéen consacré aux membres de la famille royale de la dynastie Joseon. Le palais Changgyeong a été construit pour accueillir les reines de cette même dynastie. Ils constituent des patrimoines coréens où se conserve la force du mont Bukhan, une forteresse naturelle de la capitale.Initialement liés, avec seulement des forêts entre les deux lieux, ces deux bâtiments ont été complètement séparés par les chaussées construites sous l'occupation japonaise. Mais aujourd'hui, ils sont de nouveau rattachés après 90 ans de délimitation et prêts à s'ouvrir au grand public.Grâce aux travau débutés en 2011, qui ont donc duré plus d’une décennie, les chaussées ont été installées sous terre et 8 000 m2 d'espace vert ont été restaurés.Selon Kim Jae-myeong, un des conservateurd du patrimoine national, la tâche la plus significative est de relier les deux bâtiments dans le respect de la topographie des ancêtres.L'allée qui longe les deux édifices a elle aussi été restituée suivant la disposition du terrain et les archives concernées. Des pierres de la clôture de Jongmyo, découvertes durant les travaux, ont été réutilisées dans la restauration de ce mur. La porte Nord que les rois empruntaient lors de leurs visites non officielles, a également été rénovée.L'avenue ouvre ses portes demain. Mais la visite directe entre les deux lieux n'est pas encore réalisable. En effet, contrairement au palais Changgyeong, la visite du sanctuaire de Jongmyo n'est possible que sur réservation. La ville de Séoul mène actuellement une consultation avec l'Administration du patrimoine culturel pour que ce lien rétabli profite au grand public.