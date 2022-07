Parlement : le PPP rejette sur la précédente administration la responsabilité de la crise économique actuelle

Photo : YONHAP News

Après le chef du groupe parlementaire du Minjoo Park Hong-keun, c’est au tour de son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP) de s’exprimer à la tribune de l’Assemblée nationale.Dans son intervention aujourd’hui, Kweon Seong-dong a commencé par admettre que des problèmes internes au sein de son mouvement avaient causé de l’inquiétude aux sud-Coréens. Il a ensuite affirmé ressentir une responsabilité vive et illimitée du retard de l’ouverture de la seconde moitié de la législature, et par conséquent de la décision des mesures visant à régler leurs préoccupations quotidiennes.Celui qui assure aussi l’intérim du patron de la formation présidentielle s’est d’emblée engagé à repartir de zéro pour mieux servir le peuple.Le chef des députés du PPP a cependant renvoyé sur l’administration précédente, celle de Moon Jae-in, la responsabilité de la récente crise liée à la vie de la population. Selon lui, tout au long de son quinquennat, l’économie nationale a fait face aux obstacles politiques. Et les intérêts de l’ancien gouvernement étaient priorisés au grand dam du peuple et des intérêts nationaux.Dans le même temps, Kweon a exhorté la principale force de l’opposition à demander aux personnalités nommées à des postes importants sous Moon de renoncer à leurs fonctions. Il a par ailleurs promis d’établir une nouvelle feuille de route des actions de l’Etat pour ne plus répéter l’échec en politique.L’élu du PPP est aussi revenu sur la grève du syndicat des travailleurs des firmes sous-traitantes du constructeur naval Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Il a alors souligné la nécessité de sanctionner ses actes illicites.A propos des mesures sanitaires liées au coronavirus, le chef par intérim du PPP a détaillé que le pouvoir en exercice ne mettrait pas en place les mesures de distanciation sociale comme celles appliquées par la précédente administration.Autres dossiers évoqués. Ils concernent les réformes des retraites, du travail et de l’éducation. Sans oublier le meurtre par la Corée du Nord d’un fonctionnaire sud-coréen en 2020 et le rapatriement en 2019 de deux pêcheurs nord-coréens arrêtés par le Sud.