Le gouvernement dévoile un plan de développement de l’industrie des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui un plan stratégique visant à atteindre son objectif de faire de la Corée du Sud une superpuissance dans le domaine des semi-conducteurs. La stratégie consiste entre autres à soutenir les investissements dans cette industrie et à former la main-d’œuvre nécessaire.Concrètement, l’exécutif table sur des investissements de plus de 340 000 milliards de wons, l’équivalent de 254 milliards d’euros, par les entreprises de puces sur les cinq prochaines années. Pour y parvenir, il commencera à assumer une partie des coûts nécessaires pour les infrastructures essentielles des complexes géants de semi-conducteurs, actuellement en construction dans deux villes de la province de Gyeonggi, celles de Pyeongtaek et de Yongin.Le gouvernement entend aussi multiplier par 1,4 au maximum ce qu’on appelle le coefficient d’occupation des sols de tous les complexes et accorder sa permission en ce sens au plus vite.S’agissant de la formation de la main-d’œuvre, de nouveaux établissements universitaires en filière master seront désignés l’an prochain. L’Etat les aidera aussi à rémunérer leurs professeurs et à se doter des équipements nécessaires.Autres mesures en vue. Elles concernent notamment la création cette année des académies des semi-conducteurs en coopération avec des professionnels de l’industrie. Objectif : former le personnel pour l’engager le plus rapidement possible. Le gouvernement souhaite y éduquer plus de 3 600 personnes d’ici cinq ans.