COVID-19 : la Corée du Sud comptabilise désormais plus de 19 millions de contaminés

Photo : YONHAP News

71 170 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés en l’espace de 24 heures, portant à plus de 19 millions le total cumulé de contaminations. Et le bilan quotidien fait donc état d’un chiffre supérieur au seuil de 70 000 pour le troisième jour de suite.11 patients supplémentaires admis en soins intensifs ont été recensés sur une journée, désormais à 107. C’est la première fois en 40 jours que leur nombre dépasse la barre des 100.Un premier cas importé de BA.2.75 a également été confirmé. Il s’agit d’un arrivant de l’Inde. Il a débarqué en Corée du Sud le 5 juillet. Deux jours plus tard, son test s’est révélé positif. Les autorités sanitaires effectuent actuellement des enquêtes épidémiologiques. Le premier cas d’origine locale de ce sous-variant d’Omicron, surnommé « centaure », avait été signalé le 14 juillet chez un habitant sexagénaire d’Incheon.Les autorités envisagent par ailleurs de dévoiler début septembre les résultats de leur étude sur les anticorps induits par une infection. Elles doivent la pousser plus loin la semaine prochaine auprès d’un échantillon aléatoire de 10 000 personnes.Et à partir de la semaine prochaine, le contrôle des voyageurs venant de l’étranger sera renforcé davantage. L’une des pistes envisagées concerne le test PCR. Ils devront le faire dès le lendemain de leur entrée sur le territoire. Actuellement, un délai de trois jours leur est accordé.