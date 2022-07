Photo : YONHAP News

La majeure partie de la pluie sévissant dans la matinée s’est calmée. Seul l’est est resté sous la pluie et cela devrait durer jusqu’à demain matin. Des nuages plus ou moins sombres ont survolé les régions du nord-ouest alors que des cumulus ont été présents dans le sud.Les températures de ce jeudi ont été moins caniculaires, même après l’arrêt des précipitations. Le mercure a tout de même grimpé assez haut. Il a fait 27°C à Gangneung et Andong, deux villes touchées par les intempéries, 28°C à Séoul et à Busan, ou encore 30°C à Daegu et sur l’île méridionale de Jeju.Par ailleurs, le niveau d'humidité a été assez élevé aujourd'hui, situé aux alentours de 80 %.