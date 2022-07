Cinéma : le chiffre d’affaires atteint la moitié du niveau d’avant la pandémie de COVID-19

Photo : YONHAP News

Le cinéma repart en douceur. Ce premier semestre, le chiffre d’affaires du secteur a retrouvé près de la moitié du niveau d’avant le COVID-19. Selon les données du Kofic, l’équivalent du CNC français, ses recettes ont grimpé de 143,1 % en glissement annuel pour atteindre 452,9 milliards de wons. Cette somme équivalente à 338 millions d’euros représente 48,7 % du chiffre d’affaires du premier semestre 2019.Quant au nombre d’entrées, il s’est élevé à 44,94 millions, une augmentation de 124,4 % sur un an. Le 1er juin, le jour des élections législatives a enregistré un record depuis 2020 avec 1,45 million de personnes.En mai et juin, à la suite de la levée des mesures de distanciation sociale, les ventes de tickets, le nombre de spectateurs, et celui journalier de projections ont tous retrouvé le niveau d’auparavant.Les films sud-coréens ont engrangé 225,6 milliards de wons ou 168 millions d’euros, soit cinq fois plus par rapport à il y a un an, notamment grâce à « The Roundup ». Le long-métrage de Lee Sang-yong a remporté le plus gros succès pendant cette période en cumulant plus de 12 millions d’entrée jusqu’à juin. Il est suivi par « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », « Jurassic World : Le Monde d'après » et « Top Gun : Maverick ».Concernant le cinéma indépendant, le film documentaire « The Red Herring », qui parle de l’ancien ministre de la Justice Cho Kuk, est arrivé en tête.