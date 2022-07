Yoon Suk-yeol préconise une diplomatie axée sur les 4 principaux pays concernés par la question coréenne

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a présenté hier au président de la République la feuille de route de ses actions. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de préconiser une politique étrangère axée sur les quatre principaux pays concernés par la question coréenne, à savoir les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la Russie et en particulier sur l’alliance Séoul-Washington.Sur les relations avec Tokyo, le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’entretenir un lien de confiance correspondant aux intérêts communs. Et d’ajouter qu’il faut élargir aussi l’horizon de la diplomatie vers l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine, avant d’évoquer l’importance de la diplomatie économique.Le dirigeant a en même temps sollicité le ministère et ses représentants diplomatiques à l’étranger de faire preuve de toutes leurs compétences pour la réussite de la candidature de Busan pour l’Exposition universelle de 2030.Le chef de la diplomatie a, quant à lui, annoncé avoir fait part au président Yoon d’une stratégie de développement des relations avec les pays étrangers reflétant la vision de l’Etat, ainsi que des dossiers prioritaires comme la dénucléarisation de la Corée du Nord, la sécurité économique ou encore l’exportation des réacteurs nucléaires.Concernant les liens avec les USA, Park Jin a détaillé que Séoul cherchait à relancer les consultations de haut niveau en matière de sécurité militaire, d’économie et de coopération technologique.Et à propos des relations avec l’Archipel, le ministre a promis de faire des efforts pour trouver des solutions raisonnables au contentieux mémoriel bilatéral, tout en regardant l’Histoire en face et en quête d’un partenariat orienté vers l’avenir.S’agissant de l’empire du Milieu, Park a parlé du développement des relations bilatérales basées sur les valeurs universelles.