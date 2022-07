Semi-conducteur : Pékin durcit le ton contre l’alliance « Chip 4 »

Photo : YONHAP News

Sur fond de conflit entre Pékin et Washington autour des semi-conducteurs, on a appris que l’administration de Joe Biden avait demandé à Séoul de l'informer, d’ici fin août, de sa participation ou non au « Chip 4 ». C’est une alliance des puces électroniques que les Etats-Unis songent à former avec la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Avec pour objectif de faire face aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement.Sans surprise, la Chine réagit vivement et hausse le ton. Ses médias d’Etat ont dénoncé « un mur de semi-conducteurs » contre l’empire du Milieu. Ils sont allés jusqu’à dire que la participation du pays du Matin clair à l’alliance en question est synonyme d’« un suicide commercial ». Ils ont alors étayé cette mise en garde, en évoquant que l’an dernier, la Chine et Hong Kong représentaient 60 % des exportations sud-coréennes de puces, qui avaient totalisé 128 milliards de dollars.Même son de cloche du côté du gouvernement de Pékin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que « les parties concernées devraient maintenir des positions objectives et impartiales et garder à l’esprit leurs propres intérêts à long terme et le principe d'un marché équitable et juste ».Les deux géants sud-coréens qui produisent des puces en Chine, Samsung Electronics et SK hynix, scrutent donc avec une attention particulière l’évolution de la situation.La Corée du Sud et la Chine vivent un moment charnière dans leurs liens. Dans ce contexte, les deux nations célébreront le mois prochain le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.