Samsung Electronics envisagerait la construction de 11 usines de semi-conducteurs au Texas

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics prévoit d’investir une somme astronomique de près de 200 milliards de dollars pour construire 11 nouvelles usines de semi-conducteurs au Texas aux Etats-Unis et ce lors deux prochaines décennies. Ce projet a été rendu public mercredi par le bureau de l’inspecteur du Texas en s’appuyant sur un document de demande du crédit d’impôt remis par le géant sud-coréen.Selon le The Wall Street Journal, Samsung compte bâtir deux nouveaux sites de production à Austin, et neuf à Taylor. Il en possède déjà deux dans la première ville et il est en train d’en construire un dans la seconde.Cette initiative, qui coûtera exactement 192,1 milliards de dollars, devrait créer 10 000 emplois. Une partie des usines démarreront leur opération en 2034, et les autres dans les dix ans à partir de cette année-là.Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a salué ce projet dans un communiqué. Il a déclaré que les nouvelles usines conforteraient le positionnement de leader du Texas dans l’industrie des puces électroniques dans le pays de l’Oncle Sam.Néanmoins, Samsung Electronics a annoncé que cette proposition ne garantissait pas forcément son investissement et qu’il ne disposait pas encore de plan concret pour sa réalisation.