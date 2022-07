L’Assemblée nationale est prête à redémarrer

Photo : YONHAP News

Ce matin, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo sont enfin convenus de la répartition des présidences des commissions permanentes du Parlement, à savoir 53 jours après la fin de la première moitié de la 21e législature.Parmi les 18 groupes, la première force d’opposition, va occuper la tête de 11 d’entre eux, tandis que la formation au pouvoir, les sept restants. En ce qui concerne les principales pommes de discorde, la commission sur les sciences, les TIC et la communication et celle sur l'administration et la sécurité publique, les deux camps vont alterner la gestion. La première sera d’abord dirigée par le Minjoo et la seconde par le PPP. Quant à la commission ad hoc de la réforme du Parquet, elle aura comme membres six députés des deux formations respectives et le poste de chef sera confié au Minjoo. Ses ordres du jour seront traités par le consensus bilatéral.Si toutes ces décisions sont officialisées en session plénière cet après-midi, le Parlement redémarrera ses activités lundi prochain à commencer par la séance de question au gouvernement.Les législateurs ont décidé de faire adopter les projets de loi urgents en faveur de la vie des citoyens le 2 août prochain, sans passer exceptionnellement par la période de délai de réflexion.