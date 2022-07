Affaire des pêcheurs nord-coréens : les demandes de protection ont été faites à plusieurs reprises

Photo : YONHAP News

L’affaire des pêcheurs nord-coréens rapatriés va-t-elle prendre une nouvelle tournure ? Alors que le Parquet mène son investigation sur ce sujet brûlant, il s’est avéré aujourd’hui que les marins avaient déclaré plusieurs fois leur intention de vouloir s’installer au Sud en abandonnant leur bateau.Selon un haut responsable de la formation présidentielle, ces deux hommes ont écrit un document à la main à deux reprises en mentionnant une demande de protection et qu’ils ont franchi la frontière intercoréenne volontairement et souhaitaient vivre en Corée du Sud.Leur intention de défection constitue un élément déterminant pour savoir si leur retour au Nord ordonné sous l’administration de Moon Jae-in, en exercice à l’époque, était légitime.Pour rappel, ces défecteurs ont été arrêtés par la Marine sud-coréenne en novembre 2019, avant d’être renvoyés via le Panmunjom, le village de la trêve, cinq jours plus tard.L’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae Chung Eui-yong a récemment affirmé qu’ils étaient en fuite après avoir tué leurs 16 collègues, et qu’ils n’avaient pas initialement fait part de leur volonté de se réfugier au sud du 38e parallèle.En revanche, le gouvernement actuel critique la décision de son prédécesseur de les rapatrier de force, la qualifiant de crime contre l’humanité, d’autant que les deux pêcheurs ont été exécutés peu de temps plus tard.