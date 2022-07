Photo : YONHAP News

Les habitants de Corée du Sud ont passé la journée à sortir et ranger leur parapluie, tant les précipitations ont été saccadées et violentes. Une grande partie du pays a été concernée, dont notamment la région métropolitaine.Concernant le mercure, il n’a pas tellement changé depuis plusieurs semaines et cela c'est confirmé ce vendredi. Les températures sont montées à 30°C quasiment partout sur le territoire avec une poussée jusqu’à 33°C à Daegu.Ce week-end sera rythmé par les éclaircies et les averses. Météo-Corée prévoit des pluies intermittentes à partir de samedi après-midi et elles perdureront jusqu’à dimanche soir. Par ailleurs, il s’agira des dernières précipitations de la période de mousson, appelée jangma en coréen. En effet, elle devrait prendre fin le 27 juillet, mettant ainsi un terme à la haute pression subtropicale qui frappe le pays depuis un mois.