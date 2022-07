Sondage : les avis négatifs sur Yoon Suk-yeol s'élèvent à 60 %

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol continue à perdre la confiance de ses compatriotes. C’est ce que nous apprend le sondage mené par Gallup Korea entre le 19 et le 21 juillet.Selon le résultat, 60 % des interrogés ont une opinion négative de leur dirigeant, un niveau jamais atteint jusqu’à présent. Le chiffre n’était que de 33 % il y a six semaines. Le taux de ceux qui portent un regard bienveillant sur l'action du chef de l'Etat était de 32 % contre 53 % auparavant.Yoon était apprécié notamment chez les partisans du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, les conservateurs et les plus de 60 ans. Par contre, les sympathisants du Minjoo, la première force d’opposition, les progressistes et les 30 à 49 ans avaient tendance à montrer un certain scepticisme envers son administration.En ce qui concerne les partis politiques, le PPP a récolté le plus de soutien avec 39 %, suivi par le Minjoo qui a enregistré 33 %.Cette enquête a été réalisée par téléphone auprès des 1 000 adultes, hommes et femmes confondus, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.