Photo : YONHAP News

Au Japon, l'autorité de régulation nucléaire a donné aujourd’hui son feu vert au projet de déversement d'eaux contaminées provenant de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima dans l'océan Pacifique. Cette décision suscite bien évidemment l'inquiétude de l'industrie japonaise de la pêche et des pays voisins dont la Corée du Sud et la Chine.A Séoul, une réunion interministérielle s’est tenue d’urgence. Pour le gouvernement sud-coréen, la santé et la sécurité des habitants du pays du Matin clair comptent avant tout. Leurs préoccupations seront transmises à Tokyo. Des mesures appropriées seront mises en œuvre et il continuera de travailler main dans la main avec l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).