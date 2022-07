COVID-19 : tous les arrivants de l’étranger doivent se soumettre à un test PCR le jour de leur entrée

Photo : KBS News

Sur fond de recrudescence du COVID-19, tous les arrivants de l’étranger doivent, à partir d’aujourd’hui, se soumettre à un test PCR le jour même de leur entrée en Corée du Sud. Jusqu’à présent, les voyageurs avaient trois jours pour se faire dépister. Les autorités sanitaires ont expliqué ce renforcement des mesures en raison de l’augmentation des cas importés ces derniers jours.Cependant, s'il leur est difficile de le faire le jour même de leur arrivée, il est possible d’y procéder le lendemain. Et les autorités sanitaires leur recommandent de rester à leur domicile ou à leur résidence temporaire jusqu’à ce qu’ils reçoivent le résultat.Les dispositifs préventifs seront également renforcés dans les établissements médicaux à haut risque, notamment dans les EHPAD. Ainsi, les patients ne pourront plus recevoir leur entourage et seules les visites sans contact seront autorisées. De plus, les sorties des malades seront également prohibées sauf en cas de besoin strictement nécessaire comme par exemple pour des consultations médicales.Dans ce contexte, ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations a atteint 35 883 dont 343 cas importés. 144 patients dans un état grave sont actuellement hospitalisés, soit deux personnes de moins par rapport à la veille. Et 17 décès sont à déplorer, ce qui porte le taux de létalité à 0,13 %.Ce qui inquiète surtout la population, c’est le fait que le nouveau variant BA.2.75, devenu l’un des mutants les plus puissants, se propage. Un malade supplémentaire a été comptabilisé dans la province de Chungcheong, ce qui rend le nombre de victimes à quatre dans l’ensemble du pays. Il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, âgée de 20 à 30 ans, qui a déjà été vaccinée à trois reprises. Elle aurait été contaminée par une connaissance qu’elle est allée chercher à l’aéroport.De son côté, la Corée du Nord a annoncé aujourd’hui que le nombre de nouveaux cas de fièvre est tombé sous les 60 pour la première fois depuis la publication des cas suspects. C’était le 12 mai. Selon la KCNA, quasiment 4,5 millions individus ont été déclarés jusqu’à présent, dont 99,99 % ont été guéris. Et 0,007 % d’entre eux, soit 330 personnes, sont sous traitement. A en croire l’agence officielle de presse du pays communiste, le nombre cumulé de victimes serait de 74.Enfin, suite à la déclaration de l’état d’urgence par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à propos de la propagation de la variole du singe, les autorités sanitaires sud-coréennes envisagent de tenir impérativement une réunion pour discuter des mesures à prendre face à la transmission de cette nouvelle épidémie.