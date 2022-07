Photo : YONHAP News

L'indicateur composite avancé (CLI) de la Corée du Sud a baissé pour le 13e mois consécutif en juin, indiquant que son économie devrait ralentir dans les mois à venir. Selon les données publiées aujourd’hui par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il atteint 98,87 points en juin, contre 99,09 le mois précédent.L'indice a, rappelons-le, atteint 101,95 en mai 2021, mais n’a cessé de reculer pendant les 13 mois qui ont suivi. En particulier, il a affiché une valeur inférieure à la ligne de base de 100 pendant six mois consécutifs depuis janvier.Le CLI est un indicateur conçu pour fournir des signaux précoces des points de retournement des cycles économiques et ce environ six à neuf mois à l'avance. Un indice supérieur à 100 signifie que l'on s'attend à une expansion économique et inférieur à ce chiffre, le contraire.