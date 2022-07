Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering relance ses opérations

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la fin de la grève du syndicat des travailleurs sous-traitants de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., vendredi dernier, les activités ont repris sur le dock du chantier naval occupé par les manifestants.Cinq semaines après la mise à l’arrêt, l’eau de mer a été remplie à nouveau et un transporteur de pétrole brut de 300 000 tonnes a été mis à l’eau pour subir un contrôle de la performance. Ce navire est censé être livré fin octobre et le temps presse.Le géant sud-coréen et son sous-traitant prévoient d’engager un grand nombre d’employés pendant les vacances d’été pour rattraper le retard de la production. Même si le conflit social a pris fin, il reste pourtant un dossier à régler : le procès concernant les dédommagements intentés par l’employeur.Samedi dernier, quelque 2 300 membres des associations civiles se sont rassemblés devant le chantier d’Okpo pour réclamer l’exemption de la responsabilité civile et pénale des ouvriers qui ont débrayé. Selon une manifestante, les travailleurs ont le droit de se mettre en grève et les employeurs ne peuvent pas prétendre que c’est illégal.A propos du fait que certains ministres ont déclaré que les actions illicites seront punies sévèrement peu de temps après que le patronat et les employés ont trouvé un accord, le Bureau présidentiel de Yongsan a affirmé que tout devrait se dérouler en vertu de la loi et des principes. D’après un responsable, le syndicat a indiqué que l’indemnisation reste une question non résolue, mais cette allocution est différente de la vérité, car l’entreprise a dû suspendre ses opérations pendant plus de 50 jours, ce qui lui a provoqué des préjudices conséquents.Le tribunal a rejeté le mandat d’arrêt de neuf ouvriers qui ont dirigé la grève du fait qu’ils ont annoncé leur intention de participer à l’investigation de la police.