Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale tiendra pendant trois jours, à partir d’aujourd’hui, la séance de questions à l'exécutif, notamment au Premier ministre Han Duck-soo et aux autres ministres. Le bras de fer s'annonce déjà entre les mouvements politiques.Au premier jour, la discussion portera sur les domaines de la politique, de la diplomatie, de la réunification et de la sécurité. Un des principaux enjeux serait la fondation du bureau de la police sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les députés se pencheront également sur le rapatriement des pêcheurs nord-coréens et le meurtre d'un fonctionnaire sud-coréen par l'armée du Nord sous la précédente administration de Moon Jae-in.