Sondage : la chute de popularité de Yoon Suk-yeol ralentit

Photo : YONHAP News

Le déclin de la cote de popularité du président de la République Yoon Suk-yeol semble freiner. Selon le sondage réalisé par le cabinet Realmeter entre le 18 et le 22 juillet, 33,3 % des interrogés ont une opinion positive de leur dirigeant, soit une baisse de seulement 0,1 point sur une semaine. L’avis contraire a augmenté de 0,1 point pour atteindre 63,4 %.La réputation du chef de l’Etat qui s’était établi à 52,1 % à la troisième semaine de mai, directement après son investiture, a progressé de deux points une semaine plus tard, avant d’entamer sa chute. Les sondés qui ont affiché un mécontentement ont également reculé la première semaine de la prise de fonction de Yoon de 40,6 % à 37,3 %, mais depuis, ils sont de plus en plus nombreux à exprimer leur insatisfaction.En ce qui concerne les partis politiques, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, a récolté 39,7 % d’avis favorables, et le Minjoo, la première force de l’opposition 44,6 %.Selon un responsable de Realmeter, les efforts de la direction du PPP et du Bureau présidentiel de Yongsan pour calmer les polémiques sur l’embauche de ce dernier via un réseau officieux semblent avoir fonctionné.Cette enquête a été réalisée par téléphone auprès des 2 527 adultes à travers tout le territoire, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins 1,9 point.