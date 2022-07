Les chefs de la défense sud-coréen et américain vont s’entretenir jeudi à Washington

Photo : KBS News

Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain vont avoir un tête-à-tête jeudi à Washington. Selon l’annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen, Lee Jong-sup et Lloyd Austin échangeront sur la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne, le dispositif de défense combiné des alliés, la coopération en matière de sécurité avec le Japon et d'autres dossiers régionaux et mondiaux.Les deux hommes devraient aussi parler des progrès réalisés au sein du groupe de consultation et de stratégie de dissuasion élargie des deux pays, à la suite du sommet entre leurs dirigeants en mai à Séoul. Et ils discuteront donc de la coopération trilatérale en matière de sécurité avec le Japon notamment pour réfléchir à des réponses à apporter aux menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord.Au cours de son voyage aux États-Unis, Lee devrait également assister à une cérémonie marquant l'achèvement du mur du souvenir, le dernier édifice construit au Mémorial des anciens combattants de la guerre de Corée.