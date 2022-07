La reine du patinage artistique Kim Yuna annonce son mariage

Photo : YONHAP News

L’ancienne championne de patinage artistique Kim Yuna va se marier, à huit clos, avec le chanteur lyrique Ko Woo-rim, fin octobre à Séoul. Seuls leur famille et leurs proches y seront conviés.Qui est donc le prince charmant ? Diplômé de l’université nationale de Séoul, ce jeune vocaliste s’est fait connaître du grand public en participant à un concours de téléréalité où son quatuor Forestella a vu le jour.Selon l’agence de la future mariée, All That Sports, les deux stars se sont rencontrées en 2018 lors d’un spectacle sur glace où Forestella a donné une prestation.Médaillée d’or aux Jeux Olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, une première pour une sud-Coréenne, Kim qui a des fans non seulement en Corée du Sud mais aussi dans les quatre coins du monde a été nommée ambassadrice honorifique des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver qui se dérouleront dans la province de Gangwon en 2024.