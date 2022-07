Protestation sur la création du bureau de la police sous la tutelle du ministère de l’Intérieur : Yoon affirme que des dispositifs seront pris pour rétablir la situation

Photo : KBS News

La création du bureau de la police sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a provoqué une vive opposition au sein de la Police nationale. Quelque 50 officiers se sont rassemblés samedi pour discuter de la situation.A ce propos, le président de la République Yoon Suk-yeol a affirmé ce matin que le ministère et les forces de l’ordre devraient engager des dispositifs nécessaires pour rétablir la situation. La veille, le chef du cabinet présidentiel Kim Dae-ki s’était déjà prononcé dans le même sens, déclarant que ce n’était pas une affaire du chef de l’Etat, mais que les entités concernées devaient régler le problème.Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min, quant à lui, a comparé la réunion des hauts policiers au coup d'Etat du 12 décembre 1979, en indiquant qu’il était dangereux qu’un organisme susceptible d’être armé convoque un tel rassemblement de façon arbitraire.Selon le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, les policiers qui assument les fonctions publiques ne peuvent pas lancer une action collective qui n’a rien à voir avec la vie du peuple. Leur réaction n’est qu’un manquement au devoir.Le Minjoo, la première force de l’opposition, a dénoncé qu’il était impossible de licencier un commissaire de police en raison de l’organisation d’une telle réunion.Seulement une heure et demie après sa tenue, la Police a mis à pied temporairement Ryu Sam-young, le chef d’un commissariat de police à Ulsan, dans le sud-est du territoire, qui a initié cet événement. Elle a également lancé une inspection auprès de la cinquantaine d’officiers qui y ont assisté.