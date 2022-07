Photo : YONHAP News

Après un week-end pluvieux, le soleil a fait un retour timide mais remarqué ce lundi. Masqué par la couche nuageuse dans la matinée, à l’exception de la zone métropolitaine, il s’est imposé davantage au fil de la journée.Au nord, où les cumulus étaient quelque peu présents, le soleil a tapé fort et les températures sont montées jusqu’à 33°C. Dans le centre et au sud, le thermomètre a également grimpé : 30°C à Busan, 31°C sur l’île méridionale de Jeju, 33°C à Daejeon et Andong et la maximale à Daegu avec 34°C. A noter que dans ces deux dernières villes, du tonnerre et des averses pourraient éclater.Dans ce contexte, Météo-Corée a émis un avertissement de canicule sur l’ensemble du territoire. D’après elle, ces fortes chaleurs devraient durer toute la semaine.