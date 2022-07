Le nombre de décès liés aux accidents de la route à son plus bas niveau au 1er semestre

Photo : KBS News

Le nombre de personnes tuées sur les routes au premier semestre de cette année a enregistré le niveau le plus bas depuis l’établissement de ces statistiques en 1970. Selon la Police nationale, 1 236 habitants sont décédés d’un accident de la route, soit un recul de 5,1 % en glissement annuel.Parmi les statistiques publiées, il est à noter que le taux de cas de conduite en état alcoolique a chuté de 36,4 %. Un phénomène attribuable au changement des habitudes de consommation d’alcool sur fond de COVID-19, ainsi qu’à la sensibilisation au risque de cette boisson au volant. Le nombre de piétons tués a également diminué de 11,1 %.En revanche, le chiffre a augmenté pour les utilisateurs des véhicules à deux roues. En particulier, les vélos et les engins de déplacement personnel ont connu respectivement une hausse de 54,3 et 83,3 %.La police prévoit ainsi de renforcer le contrôle sur la conduite en état d’ivresse et la circulation des appareils à deux roues à l’occasion du début de la saison des vacances.