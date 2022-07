Birmanie : Séoul condamne fermement l'exécution des opposants par la junte militaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen s'est joint à la communauté internationale pour condamner l'exécution de quatre prisonniers politiques, dont deux figures de l'opposition par la junte militaire au pouvoir en Birmanie. Il a ainsi publié une déclaration conjointe sur ce sujet au nom du chef de la diplomatie sud-coréenne Park Jin, avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et l'Union européenne (UE). C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon les autorités du pays du Matin clair, le document fait part de la ferme opposition et de la vive inquiétude de la communauté internationale à l'égard du régime militaire birman qui tente de réprimer plus fortement ses opposants par la méthode extrême de la peine de mort. Il condamne ainsi fermement les actes de violence répréhensible qui démontrent clairement le mépris de l'armée birmane pour les droits de l'Homme et l'Etat de droit.Les nations les plus influentes au monde ont d’ailleurs exhorté la junte militaire à libérer ceux qui sont injustement détenus et à permettre un accès complet et indépendant à des centres de détention. Selon les informations parues hier dans les journaux locaux, quatre prisonniers, dont Phyo Zeya Thaw, un député de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), et Kyaw Min Yu, écrivain mais surtout figure de la génération du soulèvement étudiant de 1988, ont été exécutés.