EDSCG : Cho Tae-yong annonce pour bientôt la relance

Photo : YONHAP News

Comme s’y étaient engagés leurs présidents, la Corée du Sud et les Etats-Unis relanceront bientôt leur Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie, connu sous le nom d’EDSCG. Une annonce faite hier par l’ambassadeur sud-coréen à Washington. Cho Tae-yong a précisé que sa réunion se tiendrait dans un ou deux mois, et ce pour la première fois depuis 2017.Pour rappel, lors de leur sommet en mai à Séoul, Yoon Suk-yeol et Joe Biden étaient convenus de remettre sur les rails cette structure de dialogue stratégique regroupant des hauts responsables diplomatiques et militaires des deux alliés. Objectif : faire face ensemble aux menaces nucléaires de Pyongyang, qui ignore toujours toutes les offres de dialogue.Les discussions prochaines porteront en particulier sur les mesures concrètes visant à faire pression sur le régime de Kim Jong-un. Il peut s’agir notamment de déployer dans la péninsule l’arsenal atomique stratégique américain.A ce propos, le ministère sud-coréen de la Défense a affirmé que son patron et le chef du Pentagone échangeraient sur la date de l’organisation de la rencontre du groupe, lors de leur nouvelle entrevue, prévue ce vendredi dans la capitale américaine.