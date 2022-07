Police : Yoon Suk-yeol qualifie la réaction collective d’une grave atteinte à l’ordre de l’Etat

Photo : YONHAP News

Comme tous les matins, le président de la République a eu un bref échange avec la presse aujourd’hui. Comme on s’y attendait, les journalistes l’ont interrogé sur l’action collective des hauts gradés de police contre la création en vue de la direction générale de la police nationale au sein du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.Yoon Suk-yeol a alors répondu qu’il s’agissait d’une atteinte grave à l’ordre public de l’Etat et qu’il était profondément préoccupé.Hier, le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min est allé jusqu’à faire allusion au coup d’Etat organisé en 1979, après l’assassinat du dictateur de l’époque Park Chung-hee, par Chun Doo-hwan, qui deviendra son successeur, appuyé par le club « Hanahoe » de certains officiers de sa promotion de l’Académie militaire.A ce propos, le président Yoon a pris parti pour son ministre, précisant que celui-ci y serait revenu pour évoquer le fait que le peuple est lui aussi inquiet. Selon le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan, la défense nationale et le maintien de la sécurité publique constituent le rôle fondamental de l’Etat et le président de la République le commande et supervise. C’est la première fois que le dirigeant conservateur s’est exprimé en personne sur la contestation de la police.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a lui aussi dénoncé une désobéissance intolérable. Une soixantaine d’élus de la formation présidentielle ont publié un communiqué commun dans lequel ils ont réclamé des excuses des policiers qui manifestent contre le projet gouvernemental.Dans le camp d’en face, le Minjoo a tenu une conférence de presse tout près du Bureau présidentiel. Le patron du groupe parlementaire de la première force de l’opposition a condamné les propos tenus hier par le ministre Lee, en les qualifiant d’idée similaire à un coup d’Etat administratif.