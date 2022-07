Séoul se montre prudent à l'égard du « Chip 4 »

Photo : YONHAP News

Concernant l'alliance des puces électroniques dite « Chip 4 » dirigée par les Etats-Unis, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères estime qu’il ne s’agit pas d’une proposition d'adhésion. Il tente ainsi de contredire certains médias qui affirment que Washington fait pression sur Séoul pour la formation d’une telle entente pour faire face aux questions de la chaîne d’approvisionnement.Selon un responsable du ministère, il est difficile d’affirmer que les USA ont fixé une date limite à son allié pour adhérer au « Chip 4 » le mois prochain. Il a ainsi reconnu la difficulté d’entrer dans un organe exclusif car le pays du Matin clair s'appuie essentiellement sur un système ouvert.Le « Chip 4 » qui doit regrouper quatre pays, à savoir la Corée du Sud, les USA, le Japon et Taïwan, risque d’exclure la Chine de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Conscientes des conséquences économiques et diplomatiques d’une telle initiative, les autorités sud-coréennes cherchent donc à éviter de faire des commentaires sur le sujet.En revanche, le ministère des Affaires étrangères affirme que la Corée du Sud participera aux quatre piliers du Cadre économique de l’Indopacifique (IPEF) dirigé par Washington. Il s’agit du commerce, des chaînes d'approvisionnement, de l'énergie propre et des infrastructures, ainsi que de la fiscalité et de la lutte contre la corruption.A ce propos, aux Etats-Unis, le département du Commerce et le représentant américain au commerce (USTR) tiendront aujourd’hui et demain une réunion ministérielle de l’IPEF par visioconférence avec les pays concernés afin de discuter de l’ordre du jour.