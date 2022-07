Police : la contestation s’amplifie

Photo : YONHAP News

Le président de la République et son ministre de l’Intérieur continuent de durcir le ton à l’égard de la protestation des policiers organisée contre le lancement de la nouvelle structure. Malgré cela, ces fonctionnaires ne décolèrent pas et le conflit ne cesse de s’amplifier.Après une réunion de pas moins de 190 commissaires, samedi dernier, celle de leurs collègues, moins gradés, était prévue ce samedi. Mais, Kim Sung-jong, qui avait proposé de la tenir, y a invité aujourd’hui les 140 000 agents que compte le pays.Selon l’initiateur de ce rassemblement, au moins 1 000 d’entre eux pourront y prendre part. Et leurs discussions seront consacrées cette fois encore au même sujet abordé lors de celles de samedi dernier et elles seront diffusées sur YouTube. Kim est allé jusqu’à dire que lui et les autres participants verront si le pouvoir y intervient encore pour disperser la réunion, comme ce fut le cas pour celle de leurs supérieurs.Pour rappel, le commandant Ryu Sam-young, à la tête d’un commissariat de police à Ulsan dans le sud-est du territoire, a été démis temporairement de ses fonctions pour avoir organisé la conférence du 23 juillet. 56 autres participants font l’objet d’une inspection poussée.Aujourd’hui encore, le ministre de l’Intérieur a renouvelé sa mise en garde contre ce qu’il a appelé « un risque de panurgisme ». Les dirigeants de la Police nationale ont eux aussi affiché leur fermeté à l’égard du comportement collectif.Le comité consultatif de la police a quant à lui lancé une campagne de collecte de 100 000 signatures pour demander au Parlement de légiférer contre l’initiative du gouvernement en exercice. Le syndicat des fonctionnaires a lui aussi exhorté celui-ci à revenir sur sa décision d’exclure Ryu de ses fonctions.