Parlement : première séance de questions au gouvernement mouvementée

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les premières séances de questions au gouvernement pour l’administration de Yoon Suk-yeol ont débuté. Hier, le premier jour, sans surprise, les élus de l’opposition et les ministres se sont affrontés franchement et l’ambiance était survoltée.C’est le député du Minjoo Park Beom-kye qui a ouvert le bal. Le dernier garde des Sceaux de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, a interrogé l’actuel ministre de la Justice Han Dong-hoon. Il a taclé sévèrement celui qui est donc son successeur, plus particulièrement sur la création, sous son autorité directe, d’une équipe chargée de contrôler les données personnelles de ceux qui seront nommés dans la haute fonction publique.La question de la vacance de poste de procureur général depuis deux mois a également donné lieu à une passe d’armes musclée entre les deux hommes.La principale force de l’opposition s’en est aussi prise à l’administration Yoon pour le recrutement fermé de plusieurs employés du Bureau présidentiel. Naturellement, elle a évoqué le fait que l’épouse d’un de ses secrétaires faisait partie d’une délégation qui s’était rendue à Madrid avant le couple présidentiel fin juin. Celui-ci y a fait un déplacement pour le sommet de l’Otan. A ce propos, le ministre des Affaires étrangères Park Jin a affirmé ne pas en avoir été au courant.Pour sa part, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a pointé du doigt « une pensée totalitaire » affichée par le précédent gouvernement, celui de Moon Jae-in, lors de sa prise de décision concernant le rapatriement forcé de deux marins nord-coréens en novembre 2019.