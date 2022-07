BOK : le PIB fait un bond de 0,7 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

C’est une des conséquences de l’allègement des restrictions sanitaires, l’économie nationale a enregistré une croissance de 0,7 % au second trimestre.Selon les premières estimations publiées ce mardi par la Banque de Corée (BOK), entre avril et juin, le PIB réel a progressé de 0,7 % sur trois mois. Pendant cette période, la consommation privée a rebondi, tandis que les exportations ont stagné, et ce contrairement au premier trimestre.Pour rappel, le produit intérieur brut s’était contracté pendant les six premiers mois de 2020, c’est-à-dire après l’apparition de l’épidémie de coronavirus en Corée du Sud : -1,3 % et -3,2 % respectivement au premier et au deuxième trimestres. Mais dès le suivant, il a renoué avec la croissance, qui n’a cessé de se poursuivre jusqu’à juin dernier.Concrètement, la consommation privée et publique ont augmenté respectivement de 3 et 1,1 %, en glissement trimestriel. Même constat pour les investissements dans le BTP : +0,6 %. En revanche, ceux dans les biens d’équipement ont régressé de 1 %.En ce qui concerne les exportations et les importations, elles ont toutes deux reculé, respectivement de 3,1 et 0,8 %.Quant au revenu intérieur brut (RIB) réel, il a baissé de 1 %. En cause : la dégradation des termes de l’échange.