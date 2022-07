Elever un enfant : plus de 500 euros par mois

Photo : YONHAP News

L'Institut coréen pour la santé et les affaires sociales (KIHASA) a publié aujourd’hui le rapport intitulé « L’étude sur la famille et la naissance 2021 » après avoir étudié 4 055 ménages avec enfants parmi 9 999 ménages sud-coréens. Selon cette étude, il faut en moyenne 721 000 wons par mois, à savoir 537 euros, afin d’élever un enfant au pays du Matin clair.En détail, ce montant comprend les frais de garde d’enfants, les dépenses dans l'enseignement public et privé et d'autres coûts supplémentaires (vêtements, jouets, lait en poudre, couches, argent de poche, frais médicaux, de transport, de communication, etc.). Parmi eux, la part des déboursements dans l’enseignement privé est la seconde plus élevée avec 260 000 wons par mois, soit 194 euros, derrière les ceux additionnels du quotidiens, estimés à 349 000 wons, soit 260 euros.Plus le revenu du ménage et le niveau d'éducation des parents sont élevés, plus le coût de l'éducation par enfant est élevé. Les citadins ont également plus investi dans ce domaine que les ruraux. Et, les dépenses nécessaires varient également. Elles ont atteint 353 000 wons par mois (264 euros) pour les diplômés du secondaire, 534 000 wons (399 euros) par mois pour les diplômés de l'université et 1,3 million de wons par mois (979 euros) pour les titulaires d’un master ou d’un doctorat.Selon l’équipe de recherche, une augmentation nette est observée dans le budget familial attribué à l'enseignement privé quand le niveau de pédagogie et de revenu des parents sont importants.Ce résultat montre que l’écart entre les classes sociales peut se traduire par celui de l’éducation, ce qui risque de nuire à l’égalité des chances et d’entraîner des inégalités. D’où la nécessité de renforcer le secteur de l'enseignement public.