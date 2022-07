Sommet Corée-Indonésie : les deux présidents vont se rencontrer jeudi à Séoul

Photo : YONHAP News

Le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue indonésien Joko Widodo se tiendra jeudi à Séoul. Cette rencontre sera une occasion importante d'approfondir la coopération sur les plans économique et sécuritaire entre les deux pays, mais aussi de rediscuter du partenariat à propos du chasseur sud-coréen KF-21.Selon Kim Sung-han, le conseiller à la sécurité nationale, le numéro un indonésien est attendu demain en Corée du Sud pour une visite de deux jours. Il a ajouté que « l'Indonésie est un pays clé qui représente 34 % du PIB total avec 41 % de la population de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (ASEAN) ». Il a également expliqué qu’elle est une « nation qui participe au Cadre économique indopacifique (IPEF) et joue un rôle important dans la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement des principaux minéraux ».Au menu des discussions entre les deux leaders : divers modes de coopération entre les deux pays, notamment sur l'industrie de la défense, les infrastructures et la sécurité économique. Toujours d’après Kim, ce tête-à-tête est également le début d’une relation multilatérale avec l'ASEAN sous l’administration Yoon.