Adoption d’un amendement visant à créer la direction générale de la Police nationale au ministère de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

L’amendement d’un décret portant sur la réorganisation du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a été entériné aujourd’hui en conseil des ministres. L’enjeu principal est de créer la direction générale de la Police nationale au sein du ministère.Le texte prévoit que la nouvelle équipe sera constituée d’un total de 12 fonctionnaires issus de la Police et d’un autre appartenant au ministère. Il prendra effet le 2 août en même temps que sa promulgation.L’exécutif explique avoir décidé de la mettre sur pied pour exercer, de manière plus systématique, son rôle prévu par la loi vis-à-vis de l’agence, à qui une aide administrative sera accordée, et la commission nationale de la police.Le Premier ministre Han Duck-soo, qui a présidé le conseil, a tenu à souligner que la nouvelle structure ne porterait nullement atteinte à l’indépendance de la police, contrairement à ce que beaucoup ne le pensent.Afin de faire avancer les choses rapidement, le ministère a drastiquement réduit à quatre jours, la période pendant laquelle il doit écouter les opinions de la population et des experts en la matière sur l’amendement. En règle générale, le délai est de 40 jours. Il a défendu sa décision de le raccourcir, affirmant qu’il s’agit simplement de son organigramme, qui n’a rien à avoir avec le droit ni le devoir du peuple.L’institution intéressée, à savoir la Police, continue de se révolter collectivement et ouvertement contre cette initiative qu’elle juge unilatérale.