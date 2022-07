Exercice aérien de grande ampleur : des hélicoptères d’attaque Apache déployés

Photo : YONHAP News

L'armée de Terre a organisé une opération aérienne de grande envergure, mobilisant une trentaine d’hélicoptères dont ceux d’attaque Apache. De son côté, l’armée américaine stationnée en Corée du Sud a effectué des exercices de tir réel utilisant des hélicoptères de combat sur l'île de Yeongpyeong, proche de la frontière intercoréenne.L’Apache qui a pris la tête du cortège a été suivi d’autres engins américains mobiles capables de transporter plus de 400 soldats comme Chinooks et Black Hawk. Une fois arrivé à sa destination, l’hélicoptère de combat a pu repérer les ennemis cachés puis tirer des roquettes pour éliminer les sources de menace. Pendant ce temps, les troupes débarquées des aéronefs se sont emparés rapidement de la base.Il s'agit du premier entraînement de ce type organisé par l’Army Aviation Command, une manœuvre inédite depuis plus de deux ans, et du plus important depuis le déploiement des hélicoptères Apache en 2017 au pays du Matin clair.Pour info, l'hélicoptère Apache se déplace à grande vitesse et s'envole soudainement dans les airs. Dès qu’il repère un ennemi, l'avion s’incline d’environ 90 degrés pour poursuivre les manœuvres d'évitement. Cet exercice tactique vise à faire face à un ennemi rencontré soudainement pendant le vol.Selon l’armée de Terre sud-coréenne, cette opération aérienne à grande échelle a été une excellente occasion de permettre au peuple de faire confiance aux autorités militaires et à la stabilité de la nation.Les soldats se sont concentrés sur l'entraînement dans le but de renforcer la capacité de vaincre les menaces dès qu’ils sont déployés pour une opération militaire. Les troupes américaines stationnées dans la péninsule coréenne ont de leur côté mené un exercice de tir réel à l'aide de missiles guidés air-sol.Des manœuvres militaires conjointes en plein air entre Séoul et Washington pourront se multiplier dans les mois à venir.