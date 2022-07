COVID-19 : la Corée du Sud flirte avec les 100 000 nouveaux cas pour la 1ère fois en 3 mois

Photo : YONHAP News

La courbe épidémique redevient exponentielle. Ces dernières 24 heures, 99 327 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés, dont 353 importés. Soit une hausse de quelque 25 000 contaminations par rapport à mardi dernier et d’environ 63 000 infections sur une journée. A noter aussi que c’est la première fois depuis le 21 avril que le chiffre a franchi le seuil des 90 000.Ce qui est rassurant, c’est que le phénomène de redoublement d’une semaine à l’autre s’est légèrement ralenti.Quant au nombre de malades admis en soins intensifs, il s’est désormais élevé à 168, 24 individus de plus qu’hier. Et 17 décès supplémentaires ont été signalés.Le gouvernement continue d’appeler les citoyens à observer, de leur propre initiative, les règles sanitaires, et ce pour éviter de remettre en place les mesures de distanciation sociale, qui pèsent sur le quotidien et l’activité économique du peuple. Il doit annoncer demain le protocole d’action en ce sens.L’exécutif souhaite aussi disposer, au prochain semestre, des vaccins dont l’efficacité est améliorée. Dans cette optique, il dévoilera, fin août, la liste des individus éligibles à ces nouveaux sérums.